Світ у пошуках вакцини. Препарат, який допоможе перемогти коронавірус розробляють у лабораторіях різних країн світу. Вже є вісімдесят прототипів вакцини. П'ять із них почали тестувати на людях. Тетяна Логунова - про останні успіхи науковців.

Лабораторія фармацевтичної компанії в місті Майнц. Її науковці, першими в Німеччині, отримали дозвіл на проведення клінічних випробувань вакцини проти коронавірусу на людях.

Єнс Шпан, міністр охорони здоров'я Німеччини:

Радий повідомити, що Інститут імені Пауля Ерліха надав дозвіл на клінічні випробування вакцини, розробленої в Німеччині. Спочатку її протестують на двох сотнях добровольцях, віком від вісімнадцяти до п'ятдесяти п'яти років.

Перші випробування почнуться наприкінці квітня. Добровольцям вводитимуть чотири різні дози розробленої вакцини. Препарат тестуватимуть на тисячах добровольців, зокрема й на людях з так званої "групи ризику".

Клаус Ціхутек, директор інституту імені Пауля Ерліха:

Звісно, ніхто не очікує, що вже цього року в нас з'явиться вакцина, за допомогою якої ми зможемо зробити щеплення мільйонам людей. Водночас старт клінічних випробувань - це промінь надії. Сподіваюся, що після першої та другої фаз дослідження ми зможемо перевірити вакцину на тисячах чи навіть десятках тисяч людей. І якщо вона виявиться ефективною, то на початку наступного року ми зможемо говорити про ліцензування препарату.

Німецька вакцина - п'ята у світі, яку почали перевіряти на людях. Решту чотири розробили й випробовують у Китаї, Сполучених Штатах та Великій Британії. Китайці вже на другому етапі дослідження.

Чен Вей, дослідник китайської академії військової медицини:

На другій стадії ми усунули вікове обмеження й тестуємо препарат на людях, старших за 60. Літні люди тяжче переносять коронавірус, ми повинні їх захистити.

На цих кадрах щеплення роблять добровольцеві з міста Ухань. Йому 84.

"Зараз увесь світ намагається зупинити пандемію. Я теж хочу зробити свій внесок".

Створити і випустити вакцину на ринок уже за кілька місяців - обіцяють швейцарські науковці. Дослідники з інституту імунології Бернського університету розробили препарат з використанням "вірусоподібних часток". Вони не є інфекційними, але забезпечують імунну реакцію організму. Клінічні випробування швейцарці планують почати в серпні.

Чи виконають швейцарці свою гучну обіцянку - покаже час. Наразі більшість учених і експертів ВООЗ прогнозує, що ефективна вакцина з'явиться на ринку не раніше, ніж за рік. І це за умови, що вірус не почне мутувати.