Лоша вже третій день освоюється в новій домівці

У Чорнобилі врятували червонокнижне лоша Пржевальського, яке постраждало від пожежі. Знесилене маля, що бродило згарищем - помітили лісники. І передали його волонтерам, які приїхали до заповідника спеціально, щоб рятувати тварин. Лоша доправили до Київського притулку, де йому надали медичну допомогу. Як почувається маля зараз - поцікавилася Марічка Мельник.

Це лоша вже третій день освоюється в новій домівці. Фахівці притулку виявили у тварини опіки, отримані під час блукання згарищем, та окрім них - ще й інші проблеми зі здоров'ям.

Наталія Попова, власник кінно-спортивного клубу "Магнат":

Зараз боремось з підшлунково-кишечним трактом бо він не функціонує нормально. Пов'язано воно з тим, що хтось, десь чимось пробував годувати Воно в нього там зараз все гниє, нормально воно в нього не працює, але ми сподіваємось, що зараз наладилось дихання, решта функцій налагоджується.

Самиці доведеться лікуватися ще близько двох місяців, кажуть ветеринари. Та після масштабних пожеж - допомоги потребують й інші тварини. Сніжана разом із своєю командою вже майже дев'ять років рятує диких мешканців у Чорнобильській зоні. Наразі ж волонтери збирають харчі для всіх постраждалих тварин.

Сніжана Бугрик, волонтер громадського об'єднання "Захист тварин "Плюшка":

Помощь везли от наших подписчиков. Большинство киевлян отреагировали на наш пост, и не только киевлян. Нас ехало 10 автомобилей. Люди за один день принесли столько корма.

Євгенія Прокопенко, зоозахисник:

То что мы успели увидеть - выжжено очень много лесов, полей. Мы рассыпали корма на места, где видели больше всего скопления, где видно, что они приходят на водопой либо видно, в принципе, куда приходят. Оставляли по максимуму там корма.

За підрахунками зоозахисників, від пожежі сотні тварин втратили свої домівки та середовища для існування. Згоріли також годівниці, куди приходили підживитися копитні. Наразі волонтери збирають чергову партію допомоги, яку вже наступного тижня доправлять до зони відчуження.