В пятницу, 24 апреля, президент Украины Владимир Зеленский призвал рассмотреть возможность введения страхования медработников, контактирующих с инфицироованными COVID-19, по примеру Луганской области. Об этом сообщает Офис президента.

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Глаава государства предложил этот шаг после информации об инициативе председателя Луганской ОГА застраховать врачей, работающих с больными коронавирусом, и мобильные бригады, перевозящие инфицированных.

Знаю, что эта страховка рассчитана и на последствия коронавируса, и еще на 140 болезней. Стоит она недорого. Врачи в регионе очень благодарны. Это прекрасный пример того, как местные власти находит хорошие и качественные решения во время эпидемии. Прошу рассмотреть возможность такого страхования по всей Украине.

Отметим, что президент еще 10 апреля в видеообращении заявил об инициативе по страхованию медработников, задействованных в противодействии распространению коронавирусной инфекции.

Ранее в ВОЗ сделали громкое заявление о коронавирусе.