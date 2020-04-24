Зеленский намерен застраховать всех медиков [ Редактировать ]
В пятницу, 24 апреля, президент Украины Владимир Зеленский призвал рассмотреть возможность введения страхования медработников, контактирующих с инфицироованными COVID-19, по примеру Луганской области. Об этом сообщает Офис президента.
Глаава государства предложил этот шаг после информации об инициативе председателя Луганской ОГА застраховать врачей, работающих с больными коронавирусом, и мобильные бригады, перевозящие инфицированных.
Знаю, что эта страховка рассчитана и на последствия коронавируса, и еще на 140 болезней. Стоит она недорого. Врачи в регионе очень благодарны. Это прекрасный пример того, как местные власти находит хорошие и качественные решения во время эпидемии. Прошу рассмотреть возможность такого страхования по всей Украине.
Отметим, что президент еще 10 апреля в видеообращении заявил об инициативе по страхованию медработников, задействованных в противодействии распространению коронавирусной инфекции.
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