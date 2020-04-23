Украинские медики возвращаются домой из Италии [ Редактировать ]
В четверг, 23 апреля, стало известно, что миссия украинских врачей, которых из-за пандемии коронавируса направили в Италию, завершилась. Об этом в Facebook сообщил посол Украины в Италии Евгений Перелыгин.
По его словам, сегодня после почти трехнедельной работы в больницах Пезаро и Урбино украинские врачи оставляют регион Марке и возвращаются домой.
"Спасая итальянских пациентов, украинские медики получили от итальянских коллег важный опыт борьбы с Covid-19, который теперь будет служить для лечения больных коронавирусом в нашем государстве", - отметил Перелыгин.
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