"Опозиційна платформа - За життя" закликає розслідувати умисний підпал у Свято-Успенському чоловічому монастирі в Одесі [ Редактировать ]
Умисний підпал - головна версія пожежі у Свято-Успенському чоловічому монастирі в Одесі. Духовники вважають: хтось хоче "розхитати" ситуацію довкола релігійного питання.
Пожежа у Свято-Успенському чоловічому монастирі сталася близько опівночі, під час богослужіння. Невідомі намагалися підпалити обитель відразу в трьох місцях. На господарському подвір'ї майже вщент згорів недобудований корівник. Трохи раніше зловмисники жбурнули пляшку із запалювальною сумішшю під один з автомобілів монастиря. І все це - поруч з кухнею, трапезною та житловими приміщеннями.
Вот смотрите: кинули под машину, вот, видите, наш монах увидел и откинул вот сюда, и они затушили - она тут и выгорела, пластиковая бутылка.
Під ще одну машину теж кинули "Коктейль Молотова". Монахам вдалося загасити полум'я вогнегасником.
Вот, смотрите: это монастырская машина. Вот возле бака произошел поджег. Если бы загорелся и здесь автомобиль, то ситуация была бы вообще печальная.
Правоохоронці розслідують подію за статтею "умисне знищення або пошкодження майна". Ймовірну причину пожежі вже оприлюднили.
Олег Бех, начальник ГУНП в Одеській області:
Це був умисний підпал. На даний час ми працюємо і зробимо все необхідне для того, щоб розібратись в тому, що сталось і притягнути до відповідальності винну особу.
Під час гасіння травмувався один з священників. Біля місця пожежі очевидці бачили кількох чоловіків, які швидко втекли - їх і вважають паліями. Розшукати зловмисників закликають правоохоронців і народні депутати.
Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":
Власть обязана расследовать сегодняшние циничные события. Это выходит за все рамки, за все грани! Я считаю, что это плод того, что происходит последние годы - это целенаправленная травля Украинской Православной Церкви. Власть, на фоне своей неспособности контролировать ситуацию, во всем пыталась обвинить перед Пасхой и во время Пасхи именно Украинскую Православную Церковь. Я сегодня направил соответствующий запрос министру внутренних дел Арсену Авакову с требованием немедленно расследовать данное событие.
У самій єпархії розповідають: останнім часом отримують чимало погроз у соцмережах. Отже, закликають керівників області та країни перевірити можливу причетність цих користувачів до злочину.
Архієпископ Віктор, намісник Свято-Успенського чоловічого монастиря:
На протяжении нескольких месяцев в комментариях под разными видео, в которых епархия освещает свою и социальную деятельность, и благотворительную деятельность - очень много было сообщений о том, что нужно этот монастырь сжечь.
Духовники зазначають: за останні два тижні це вже четверта пожежа в країні на території УПЦ.
по теме
У Харкові розслідують масштабну пожежу у торгівельному центрі "Барабашово"
Точна причина займання поки не встановлена, проте власники магазинів переконані, що це умисний підпал
Біля Чорнобильської АЕС виявили два нових осередка пожежі
Два нових осередки займання сьогодні виявили поблизу Чорнобильської АЕС. Пожежі у зоні відчуження не вщухають вже 10 днів. Вогонь охопив понад сотню гектарів
Кабмін розгляне посилення відповідальності за підпали
Йдеться насамперед про підвищення адмінштрафів і можливість кримінальної відповідальності за навмисні підпали
Правоохоронці затримали "чорнобильського" палія
Поліцейські Київщини встановили чоловіка, який причетний до виникнення чергової пожежі у зоні ЧАЕС
В Одессе подожгли Свято-Успенский мужской монастырь
Ночью неизвестный забросал бутылками с зажигательной смесью автомобили на территории монастыря, а потом поджег хозяйственное помещение.
Громада має самостійно вирішувати свою долю: депутати від "Опозиційної платформи - За життя" засудили скандальний закон про місцеве самоврядування
Місцеві громади позбавлять права об'єднуватися за принципом добровільності: це за них вирішуватимуть урядові чиновники. Такі нові правила встановлює закон, який ухвалили депутати