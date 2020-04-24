Умисний підпал - головна версія пожежі у Свято-Успенському чоловічому монастирі в Одесі. Духовники вважають: хтось хоче "розхитати" ситуацію довкола релігійного питання.

Пожежа у Свято-Успенському чоловічому монастирі сталася близько опівночі, під час богослужіння. Невідомі намагалися підпалити обитель відразу в трьох місцях. На господарському подвір'ї майже вщент згорів недобудований корівник. Трохи раніше зловмисники жбурнули пляшку із запалювальною сумішшю під один з автомобілів монастиря. І все це - поруч з кухнею, трапезною та житловими приміщеннями.

Вот смотрите: кинули под машину, вот, видите, наш монах увидел и откинул вот сюда, и они затушили - она тут и выгорела, пластиковая бутылка.

Під ще одну машину теж кинули "Коктейль Молотова". Монахам вдалося загасити полум'я вогнегасником.

Вот, смотрите: это монастырская машина. Вот возле бака произошел поджег. Если бы загорелся и здесь автомобиль, то ситуация была бы вообще печальная.

Правоохоронці розслідують подію за статтею "умисне знищення або пошкодження майна". Ймовірну причину пожежі вже оприлюднили.

Олег Бех, начальник ГУНП в Одеській області:

Це був умисний підпал. На даний час ми працюємо і зробимо все необхідне для того, щоб розібратись в тому, що сталось і притягнути до відповідальності винну особу.

Під час гасіння травмувався один з священників. Біля місця пожежі очевидці бачили кількох чоловіків, які швидко втекли - їх і вважають паліями. Розшукати зловмисників закликають правоохоронців і народні депутати.

Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Власть обязана расследовать сегодняшние циничные события. Это выходит за все рамки, за все грани! Я считаю, что это плод того, что происходит последние годы - это целенаправленная травля Украинской Православной Церкви. Власть, на фоне своей неспособности контролировать ситуацию, во всем пыталась обвинить перед Пасхой и во время Пасхи именно Украинскую Православную Церковь. Я сегодня направил соответствующий запрос министру внутренних дел Арсену Авакову с требованием немедленно расследовать данное событие.

У самій єпархії розповідають: останнім часом отримують чимало погроз у соцмережах. Отже, закликають керівників області та країни перевірити можливу причетність цих користувачів до злочину.

Архієпископ Віктор, намісник Свято-Успенського чоловічого монастиря:

На протяжении нескольких месяцев в комментариях под разными видео, в которых епархия освещает свою и социальную деятельность, и благотворительную деятельность - очень много было сообщений о том, что нужно этот монастырь сжечь.

Духовники зазначають: за останні два тижні це вже четверта пожежа в країні на території УПЦ.