Сморід, хвороби та розбиті дороги: жителі Миколаєва потерпають від сусідства з каналізаційно-насосною станцією [ Редактировать ]
Жахливий сморід, загострення хвороб та розбиті дороги - такі наслідки сусідства з каналізаційно-насосною станцією одного з віддалених мікрорайонів Миколаєва. Мешканці протягом останнього року зверталися за допомогою у всі інстанції. Та зрештою терпець урвався і люди вирішили влаштувати акцію протесту.
Добрый день. Сегодня продолжается выгрузка несанкционированых нечистот.
І так у будь-яку пору року та щодня. До насосної станції з'їжджаються десятки машин.
Цього ранку місцеві жителі вирішили перекрити проїзд асенізаторському транспорту. Але чомусь саме сьогодні жодної машини так і не з'явилося.
Тетяна Рогова, жителька Миколаєва:
Вчера один за одним. Одна машина стоит - три на очереди.
Володимир, житель Миколаєва:
Стоят машины в очереди и уже воняет. Чуть ветер пошел на нас - дома невозможно находиться. Раньше я с работы вечером приезжал, сейчас короновирус, я целый день дома и просто тупо нюхаю.
Місцеві розповідають, розпочалося все торік восени, коли на насосній станції водоканалу побудували пункт прийому відходів. А від станції до будинків рукою подати. У Держспоживслужбі уточнили - має бути не менше 300 метрів. І куди б не зверталися люди - ситуація не змінювалася. Машини продовжують їздити та розбивати дорогу, зроблену жителями за власний кошт.
Лариса Клетова, жителька Миколаєва:
Ничего добиться не можем. Начали писать письма в прошлом году. "Водоканал" не отвечает, одна СЄС сказала, что нарушения.
Працівниця насосної станції запевняє, що претензії людей необґрунтовані. Та у самому "Водоканалі" коментарів журналістам не дали.
Это все законно, по стандартам.
В міськраді визнали, що проблеми дійсно є. Зокрема, відстань між каналізаційною станцією та будинками не відповідає нормам. І пообіцяли розібратися.
Сергій Коренєв, директор департаменту ЖКГ Миколаївської міськради:
Юридичну площину ми маємо привести до Закону про відходи та провести конкурс на візника рідких побутових відходів. Другий момент - необхідно працювати з визначенням нових місць.
Нові місця для облаштування каналізаційно-насосних станцій має передбачити новий генплан Миколаєва, але коли його затвердять - поки невідомо. А от жителі, навіть попри ризики під час епідемії, кажуть, що готові до нових акцій протесту.
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