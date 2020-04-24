Жахливий сморід, загострення хвороб та розбиті дороги - такі наслідки сусідства з каналізаційно-насосною станцією одного з віддалених мікрорайонів Миколаєва. Мешканці протягом останнього року зверталися за допомогою у всі інстанції. Та зрештою терпець урвався і люди вирішили влаштувати акцію протесту.

Добрый день. Сегодня продолжается выгрузка несанкционированых нечистот.

І так у будь-яку пору року та щодня. До насосної станції з'їжджаються десятки машин.

Цього ранку місцеві жителі вирішили перекрити проїзд асенізаторському транспорту. Але чомусь саме сьогодні жодної машини так і не з'явилося.

Тетяна Рогова, жителька Миколаєва:

Вчера один за одним. Одна машина стоит - три на очереди.

Володимир, житель Миколаєва:

Стоят машины в очереди и уже воняет. Чуть ветер пошел на нас - дома невозможно находиться. Раньше я с работы вечером приезжал, сейчас короновирус, я целый день дома и просто тупо нюхаю.

Місцеві розповідають, розпочалося все торік восени, коли на насосній станції водоканалу побудували пункт прийому відходів. А від станції до будинків рукою подати. У Держспоживслужбі уточнили - має бути не менше 300 метрів. І куди б не зверталися люди - ситуація не змінювалася. Машини продовжують їздити та розбивати дорогу, зроблену жителями за власний кошт.

Лариса Клетова, жителька Миколаєва:

Ничего добиться не можем. Начали писать письма в прошлом году. "Водоканал" не отвечает, одна СЄС сказала, что нарушения.

Працівниця насосної станції запевняє, що претензії людей необґрунтовані. Та у самому "Водоканалі" коментарів журналістам не дали.

Это все законно, по стандартам.

В міськраді визнали, що проблеми дійсно є. Зокрема, відстань між каналізаційною станцією та будинками не відповідає нормам. І пообіцяли розібратися.

Сергій Коренєв, директор департаменту ЖКГ Миколаївської міськради:

Юридичну площину ми маємо привести до Закону про відходи та провести конкурс на візника рідких побутових відходів. Другий момент - необхідно працювати з визначенням нових місць.

Нові місця для облаштування каналізаційно-насосних станцій має передбачити новий генплан Миколаєва, але коли його затвердять - поки невідомо. А от жителі, навіть попри ризики під час епідемії, кажуть, що готові до нових акцій протесту.