Майже 16 мільярдів доларів - стільки заробили для України заробітчани у минулому році ($15,8 млрд доларів). Таку оцінку оприлюднив Світовий банк. Варто сказати, що сума відрізняється від даних нашого Національного банку - в більшу сторону на три мільярди. Причина - у методиці. Світовий банк зараховує також і витрати мігрантів у країнах перебування, поки там працювали.

Тож, загалом Україна потрапила у десятку держав світу з найбільшими переказами від заробітчан. Насправді, тут немає чим пишатися - це все країни, що розвиваються та з дуже високим рівнем бідності. Однак, без цих переказів рівень життя у нас був би гірше - і дуже помітно. І принаймні значної частини з цих 16 мільярдів від заробітчан - ми вже недорахуємось в цьому році.