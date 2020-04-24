Чи довго триватиме спад у інших галузях глобальної економіки і скільки кожна країна втратить від коронакризи? Відповіді на ці питання багато в чому залежать від ситуації у Сполучених Штатах - світовому економічному лідері.

Скільки Америка втратила через коронавірус? Цього ще не знає ніхто. Занадто складно підрахувати всі втрати від карантину. Втім, точно відомо, що лише за 5 тижнів країна втратила робочі місця, які створювали останні 11-ть років! Безробітних зараз близько 27 мільйонів! Навіть під час глобальної економічної кризи було менше.

Відсутність роботи вже призвела до кризи неплатежів. На стінах будинків з'являються ось такі графіті: "Rent Strike" - "Страйк орендарів", коли люди і самі не платять, і сусідів до цього закликають.

Терра Томас - флористка. Працює сама, на фрілансі. Люди до неї за два тижні записувались, аби саме вона до свята зробила букет. За останній місяць - жодного замовлення, у виплатах із безробіття - відмовили…

Терра Томас, не має чим заплатити за оренду:

Думаю про свої фінанси - і маю вибір: віддати останні гроші за оренду власнику будинку - корпорації, в якої багатомільйонні прибутки, чи зберегти їх для себе, щоб купити їжу та ліки. І виходить, що насправді обирати нема з чого.

Так звану "Трампову тисячу" - чек на матеріальну допомогу від уряду - Терра ще чекає. Але каже: для неї це мало що змінить.

Ми на карантині вже місяць, і ще будемо мінімум стільки ж. І коли мені надішлють цей чек на тисячу двісті доларів, цього ж навіть на оренду не вистачить. Тобто, у мене, й у величезної кількості людей - не буде можливості заплатити за квартиру.

На щастя, хоча власники цим і не задоволені - мерія заборонила виселяти людей за борги. Але вони від цього нікуди не подінуться, віддавати все одно доведеться. У Сан-Франциско члени міської ради навіть запропонувати мораторій на квартплату.

Гілларі Ронен, добивається скасування квартплати для американців:

Нам потрібно взагалі скасувати оренду на час карантину! Якщо цього не зробити, буде масштабна криза, коли люди цілими родинами залишатимуться на вулиці.

"Квартирна історія" - лише один із прикладів того, якою бомбою уповільненої дії став карантин для економіки. Бо навіть коли він скінчиться, доведеться розбиратися із наслідками. А от скільки? Оптимістичний прогноз (і він співзвучний із тим, що оприлюднила BBC) - "усе налагодиться до кінця року" і Штати справді одними з перших зупинять спад і вийдуть на зростання. Це те, що кажуть з екранів команда радників президента і фінансисти.

Джером Павелл, голова Федеральної резервної системи США:

Є всі підстави вірити, що економічне зростання, щойно воно розпочнеться - буде стрімким. Ми увійшли в період турбулентності із сильною економікою, тож це допоможе відновленню.

Ці слова заспокоїли багатьох. Лін Карней - фермер з Огайо з українським корінням, каже: чекав на цей прогноз як ніхто. Адже від цього залежить рішення, що змінить усе його життя: чи продавати ферму, яка йому дісталася від батьків. Від них же отримав заповіт - "працювати на ім'я". Не годувати худобу антибіотиками, випасати корів тільки на чистих лугах. Та все це марно. Його бізнес і без того останнім часом прибутків не приносив, а зараз - взагалі самі втрати.

Лін Карней, фермер на межі банкрутства:

Я поки що не бачу жодного способу врятувати все це, адже справи дедалі гірші. Влада має щось зробити. Хоча, звісно ж, їм простіше, щоб фермери просто розорилися.

Молока він виробляє стільки ж, як і раніше, але продати його тепер нікуди. Через карантин постійні покупці більше не приїжджають, а крамницям стільки не треба. Виробляв щось про запас, але погреби переповнені, а кінця кризі не видно.

"Не чекайте, що проблеми зникнуть так швидко, як обіцяють чиновники", - йдеться у свіжому номері Washington Post. Поговоривши з експертами, газета прогнозує: на Америку чекає біла смуга, а потім знову чорна. Пише: "На економіку США чекає новий спад через другу хвилю коронавірусу й величезну кількість банкрутств". Оскільки мільйони підприємств і громадян зараз накопичили борги, які вони не здатні виплатити. Формулювання - жорсткі:

Вдавати, що все повернеться до нормального життя за три або шість місяців, просто неправильно. Економіка в один момент зробила крок у льодовиковий період. Ми у глибокій заморозці. А коли економіка відтане, побачимо і глибокі проблеми. Станеться повінь.

Сам президент на всі запитання журналістів відповідає, що хвилюватися не варто.

Дональд Трамп, президент США:

Да все добре буде з економікою! Щоправда, це лише моє відчуття. Але я ось уже кільки років маю правильні передбачення щодо багатьох речей, то ж і тут, думаю, все минеться.

Але це радше спроба підтримати і свій рейтинг, і настрої американців. Трамп і сам розуміє: який прогноз справдиться, тепер залежить не від нього, а від сили "другої хвилі.

Коли вона прийде? І наскільки сильною буде? Саме це й визначить, як швидко Америка, та й увесь світ, зможуть відновитися.