54% украинцев хорошо или очень хорошо относятся к России. Об этом свидетельствуют данные совместного соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 8 по 18 февраля 2020 года и российской негосударственной исследовательской организацией "Левада-Центр" с 23 по 29 января 2020 года. Этот соцопрос был опубликован 17 апреля 2020 года.

Показатель более чем в 50% сохраняется в течение последнего года, причем тенденция к его росту является устойчивой и наблюдается с 2015-го. Это происходило несмотря на все действия Порошенко, превратившего пещерную русофобию в стержень своей политики. Это происходит и сейчас, при президенте Зеленском, несмотря на продолжающуюся антироссийскую истерию, дискриминационные нормы закона о среднем образовании, открытое игнорирование прав русскоязычного населения и прихожан УПЦ – единственной канонической православной церкви в Украине.

Улучшение отношения к России свидетельствует о том, что украинский народ хорошо понимает необходимость сотрудничества между нашими странами, восстановления экономических связей и нормализации отношений.

Уверен, что сегодняшние испытания, которые переживают народы Украины и России, частичное снятие с повестки дня конфликтных вопросов помогут дальнейшей переоценке той ситуации, в которой оказались наши страны, переосмыслению принципов соседства и дальнейшему улучшению отношения как украинцев к России, так и россиян к Украине.

Это очевидное изменение – дальнейший рост числа украинцев, которые позитивно относятся к России, – ставит перед украинской властью задачу: следовать чаяниям своих граждан и наполнить реальным политическим содержанием отношения между нашими странами.

Виктор Медведчук, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь"