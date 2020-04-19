Зеленский рассказал, когда медикам вернут долги по зарплате и начнут доплачивать за коронавирус [ Редактировать ]
Уже на следующей неделе (с 20 апреля - ред.) врачам и другим медицинским работникам начнут выплачивать задолженность по заработной плате, возникшую в некоторым регионах. Такое обещание дал президент Украины Владимир Зеленский, передает пресс-служба глава государства.
Задолженность по зарплатам медикам будут покрывать с помощью субвенций, заложенных в новой версии бюджета.
"Надо закрыть вопрос с задолженностями врачам в ближайшее время. Неважно, по каким причинам они возникли. Мы продумали, чтобы бюджет содержал все ресурсы для решения проблем. Я понимаю, что задолженности точечные, однако начинайте выплачивать их как можно скорее. В бюджете, среди прочего, заложено и дополнительное финансирование для тех, кто борется с коронавируса. Все это медики должны получить уже с апреля", - потребовал Владимир Зеленский.
Как сообщали "Подробности", за последние сутки в Украине выявили 343 новых случая заражения коронавирусом COVID-19. В стране подтверждено 5 449 случаев заболевания. В результате осложнений, вызванных COVID-19, 141 человек умер, 347 украинцев уже выздоровели.
по теме
"Опозиційна платформа - За життя" на позачерговій сесії Одеської облради підтримала громадську ініціативу збільшити витрати на медицину та соціальне забезпечення українців
Одеська облрада сьогодні зібралася на позачергову сесію заради боротьби з коронавірусом - які рішення ухвалили депутати, і як це може поліпшити ситуацію?
Зарплаты медиков, которые борются с коронавирусом, увеличены в три раза
Медицинские сотрудники в Украине, которые занимаются лечением коронавируса, уже за март 2020 года получат доплату в размере трех должностных окладов. Соотвествующий приказ подписал министр здравоохранения Максим Степанов.
Больше тысячи медиков в Украине заразились коронавирусом
В Украине инфекция подтверждена у 5 449 человек. Из них 141 умер и 247 выздоровели.
Коронавирус в Украине: ТОП-5 самых заразных мест
Коронавирус в Украине можно подхватить где угодно – начиная от ручки двери собственной квартиры и заканчивая общественными местами
При какой температуре коронавирус погибает окончательно?
Медики провели ряд экспериментов, в ходе которых удалось точно определить температуру, при которой коронавирус погибает окончательно