Уже на следующей неделе (с 20 апреля - ред.) врачам и другим медицинским работникам начнут выплачивать задолженность по заработной плате, возникшую в некоторым регионах. Такое обещание дал президент Украины Владимир Зеленский, передает пресс-служба глава государства.

Задолженность по зарплатам медикам будут покрывать с помощью субвенций, заложенных в новой версии бюджета.

"Надо закрыть вопрос с задолженностями врачам в ближайшее время. Неважно, по каким причинам они возникли. Мы продумали, чтобы бюджет содержал все ресурсы для решения проблем. Я понимаю, что задолженности точечные, однако начинайте выплачивать их как можно скорее. В бюджете, среди прочего, заложено и дополнительное финансирование для тех, кто борется с коронавируса. Все это медики должны получить уже с апреля", - потребовал Владимир Зеленский.

Как сообщали "Подробности", за последние сутки в Украине выявили 343 новых случая заражения коронавирусом COVID-19. В стране подтверждено 5 449 случаев заболевания. В результате осложнений, вызванных COVID-19, 141 человек умер, 347 украинцев уже выздоровели.