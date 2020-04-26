Регіони різні - проблеми в ліквідаторів спільні. Низькі пенсії, високі тарифи, дорогі медикаменти. А зараз, у час пандемії, багато хто лишився й без роботи. Людям допомагають небайдужі українці. Як згадували події 86-го ліквідатори у Білій Церкві - дивіться у нашому матеріалі.

Їздив туди до реактора, заміряли радіацію. Кожен день їздили по селах, дивились, заміряли яке там положення.

Ті, хто допомагав людям 34 роки тому, нині самі потребують допомоги. Скаржаться - держава кинула їх на призволяще.

Олександр Тараєв, ліквідатор Чорнобильській АЕС:

Сейчас нас вообще забули. Пільги полностю почті ліквідували. Що це за пільга? Що вони видають не хватає на неділю. Це хіба пільга?

Чи не єдина надія на меценатів. Благодійний фонд Оксани Марченко доставив адресну допомогу для членів організації ветеранів-чорнобильців у Білій Церкві. Продуктові набори, яких має вистачити на 2 тижні, за власні кошти придбали Віктор Медведчук та його дружина - засновниця фонду.

Олексій Басматов, представник фонду Оксани Марченко:

Для семьи Оксаны Марченко этот день тоже особенный, потому что ее папа принимал участие в ликвидации аварии на ЧАЕС и с большой благодарносью к этим людям, благодаря которым мы сегодня живем, живы и здоровы. Мы сегодня сюда приехали потому что это люди-герои, благодаря которым сегодня мы живем. и их заслуги неоценимы.

Зазвичай у цей день ветерани-чорнобильці Білої Церкви збираються біля пам'ятного знаку "Дзвони Чорнобиля". Однак цього разу - через карантин - допомогу розвезли по домівках.

Іван Тютюнник, голова незалежного об'єднання ГО України "Промінь":

Зараз всі якось трошки відвернулися. Але на щастя є організації, які не відвернулися. Це фонд Оксани Марченко і Віктора Медведчука, які сьогодні приїхали і привезли для наших чорнобильців подарунки.

Крім того, фонд Оксани Марченко запустив гарячу лінію для самотніх пенсіонерів і людей з інвалідністю, волонтери щодня приймають близько 5 тисяч дзвінків і намагаються виконати прохання.