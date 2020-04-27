Бывшая звезда Playboy Даша Астафьева, поделилась с поклонниками откровенной фотосессией. На большинстве снимков звезда позировала полностью обнаженной, продемонстрировав сексуальную фигуру. Откровенными снимками певица поделилась с поклонниками на своей странице в Instagram.

"Есть женщины, для которых обнаженное тело - единственная загадка. Они всегда будут осуждать и негодовать. Говорю, и снимаю шелковое бельишко", - подписала откровенное фото Астафьева.

Поклонники одарили певицу комплиментами, восторгаясь ее смелостью и прекрасной фигурой.

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