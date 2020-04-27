Даша Астафьева оголилась для откровенной фотоссесии (фото 18+) [ Редактировать ]
Бывшая звезда Playboy Даша Астафьева, поделилась с поклонниками откровенной фотосессией. На большинстве снимков звезда позировала полностью обнаженной, продемонстрировав сексуальную фигуру. Откровенными снимками певица поделилась с поклонниками на своей странице в Instagram.
"Есть женщины, для которых обнаженное тело - единственная загадка. Они всегда будут осуждать и негодовать. Говорю, и снимаю шелковое бельишко", - подписала откровенное фото Астафьева.
Поклонники одарили певицу комплиментами, восторгаясь ее смелостью и прекрасной фигурой.
Как мы ранее писали, Вера Брежнева шокировала эротической фотосессией. 38-летняя Вера Брежнева не перестает удивлять фанатов отличной спортивной, подтянутой фигурой. Певица активно делится потрясающими снимками, на которых она все чаще появляется в полуобнаженном виде.
Напомним, украинская певица Светлана Лобода получила в России престижную музыкальную премию. Лобода победила в трех номинациях. Певица призналась, что формат новой пластинки стал для нее экспериментальным и поблагодарила за признание.
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