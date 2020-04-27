В понедельник, 27 апреля, Офис генпрокурора рассказал детали расследования убийства активистки Екатерины Гандзюк, обнародовав схему преступления. Об это пишет Украинская Правда".

Замгенпрокурора Алексей Симоненко заявил, что правоохранителям понадобилось около 40 дней после возобновления предварительного расследования для завершения дела.

Было проведено почти 400 допросов, около двух сотен обысков и временных доступов, выполнено более 90 экспертиз и следственных экспериментов, проанализированы десятки тысяч телефонных соединений. Мы не считаем сотни часов, которые провели прокуроры в судах... В отношении подозреваемых действуют избранные судом меры: залог в отношении руководителя областного совета Владислава Мангера в размере 1 миллион 150 тысяч гривен и содержание под стражей в отношении экстрадированного в Украину (из Болгарии) Алексея Левина.

В свою очередь, замначальника Департамента надзора за специальными органами правопорядка ОГП Роман Романчук заявил, что Левин по заказу Мангера рассматривал два варианта нападения на Гандзюк - переломать руки и ноги, или облить серной кислотой.

"С этой целью он предложил Сергею Торбину, бывшему работнику уголовного розыска и бойцу Украинской добровольческой армии за денежное вознаграждение организовать и осуществить вместе с другими нападение на Гандзюк. В целях запугивания было указано о необходимости переломать ей кости рук и ног или облить серной кислотой. За способ совершения преступления путем перелома было предложено 5 тысяч долларов, а за способ обливания кислотой - от 2,5 до 3 тысяч долларов", - рассказал он.

По словам Романчука, это предложение Торбин принял, получил 500 долларов задатка и привлек еще 4 других бывших участников УДА.

Он добавил, что группа привлеченных лиц была знакома с Гандзюк, так как та неоднократно предоставляла им волонтерскую помощь.

Отмечается, что Гандзюк сначала планировали избить, а когда это не удалось (из-за отсутствия удобного случая, наличия очевидцев и страха быть узнанными), то решили облить ее кислотой.

За это злоумышленники попросили большую сумму, чем им предлагали, - 5 тысяч долларов. А когда получили согласие - перешли к реализации преступления.

Раньше сообщалось о том, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым обсудили экстрадицию подозреваемого по делу убийства херсонской активистки Катерины Гандзюк Алексея Левина в Украину.

Напомним, 20 января в Херсоне прошли обыски, в результате которых Павловского задержали в ходе спецоперации. Правоохранительные органы провели обыски в Херсоне для прекращения деятельности преступной организации. Позже сообщалось о том, что подозреваемого в создании группировки отвезли в Киев.

Раньше сообщалось о том, что в ГПУ сменили прокуроров по делу Гандзюк. А также в СБУ назвали мотивы убийства.