Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым обсудили экстрадицию подозреваемого по делу убийства херсонской активистки Катерины Гандзюк Алексея Левина в Украину. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Как сообщается, президент поблагодарил за задержание болгарскими правоохранительными органами совместно с украинскими коллегами гражданина Украины Алексея Левина по подозрению в причастности к нападению на Екатерину Гандзюк.

Кроме того, Зеленский подтвердил заинтересованность в дальнейшем развитии двустороннего политического диалога с Болгарией.

Во время разговора Владимир Зеленский высоко оценил оздоровление в Болгарии в пределах трастового фонда НАТО по медицинской реабилитации 190 раненых украинских военнослужащих.

Также стороны отдельно отметили важность укрепления двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

Президент поблагодарил Бойко Борисова за понимание государственной политики Украины в сфере образования и государственного языка. Стороны подтвердили готовность содействовать всестороннему развитию национальных меньшинств.

Напомним, 20 января в Херсоне прошли обыски, в результате которых Павловского задержали в ходе спецоперации. Правоохранительные органы провели обыски в Херсоне для прекращения деятельности преступной организации. Позже сообщалось о том, что подозреваемого в создании группировки отвезли в Киев.

Раньше сообщалось о том, что в ГПУ сменили прокуроров по делу Гандзюк. А также в СБУ назвали мотивы убийства.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский почтил память погибшей активистки Екатерины Гандзюк и пообещал наказать всех виновных