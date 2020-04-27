В США збанкрутіла перша нафтова компанія [ Редактировать ]
Не коронавірусом єдиним. Епідемія вбиває не лише людей. У багатьох країнах готуються до економічної кризи, яка може мати наслідки не менш серйозні ніж від COVID-19. Здавалося б - проблем у світі вистачає. Але доєдналася ще одна - нафтова.
І доки хтось очікує, що на АЗС тепер доплачуватимуть за пальне, економісти лякають фінансовою катастрофою. То ж дешева нафта - це добре чи погано? Розбирався наш кореспондент у Вашингтоні - Дмитро Анопченко.
Коли преса прогнозувала "з такими цінами на чорне золото банкрутство видобувних компаній - питання часу", ніхто не думав, що часу - настільки близького. Перший великий нафтовий бізнес офіційно повідомив владу про нездатність розрахуватися із боргами. У техаської компанії Diamond Offshore активи на майже шість мільярдів доларів. Але борги уже перевищили два з половиною мільярди - і грошей немає.
Торік ця фірма (у якій працюють два з половиною тисячі нафтовиків) майже мільярд заробила! А зараз там скаржаться на різке погіршення ситуації через коронавірус і падіння цін - і більше не можуть звести кінці з кінцями.
Питання тепер в тому, чи буде "ланцюгова реакція". У інших компаній - який запас міцності? За таких цін на нафту - скільки протримаються?
Травневі ціни взагалі були "мінусові"; барель нафти Brent із поставкою у липні сьогодні продавали за 19 доларів. І це при тому, що ціна 10 доларів (варто їй протриматися) - автоматично означає банкрутство всіх до єдиного американських виробників.
А поки нафта дешева - її масово скуповують трейдери. Стурбована американська берегова охорона навіть пост в Фейсбуці розмістила. Скаржаться на, ось дивіться, небачене скупчення танкерів біля узбережжя Каліфорнії.
Біля Лонг-Біч і Лос-Анджелесу - акваторія просто забита величезними теплоходами, що мали б перевозити чорне золото - але зараз використовуються для її зберігання, бо на суходолі - місця вже немає. А The Wall Street Journal пише, що така ж ситуація і біля берегів Мальти, і у Південній Африці. Тільки зараз "на воді"тримають 150 мільйонів барелів - це вдесятеро більше, ніж Україна за рік добуває.
Нафтотрейдери сподіваються заробити. Кажуть: пройде карантин, мине епідемія і попит на нафту (а отже і ціни) підскочать. От тільки всі розрахунки не беруть до уваги вірогідність "другої хвилі"епідемії, про яку попереджують лікарі. Якщо вона прийде восени і знову зупинить промисловість - буде нова низка банкрутств, платити за фрахт танкерів буде дорожче, ніж нафту за борт вилити.
У цій "ситуації з багатьма невідомими" Білий дім розмірковує, як врятувати галузь. Запропонують пільгові кредити. Втім, міністр фінансів країни в ефірі Fox News
Чітко пообіцяв: за бюджетні гроші нафтову галузь не рятуватимуть. А ще оприлюднив власний прогноз.
Стівен Мнучін, міністр фінансів США:
Ми почнемо відкривати економіку у травні-липні. І побачимо реальне зростання вже у серпні-вересні.
І складно сказати, чого більше в його словах економічних розрахунків, чи бажання за цих умов заспокоїти ринок і країну загалом.
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