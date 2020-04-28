В Італію лікуються 112 українців [ Редактировать ]
Ще 162 українці лікуються за кордоном. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ. Найбільше в Італії 112 наших земляків.
Крім того, українці отримують медичну допомогу в Греції, Іспанії, Швеції, Чехії, Німеччині та інших країнах. З початку епідемії COVID-19 за межами держави померли семеро українців, 45 - здолали недугу.
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