З початку епідемії COVID-19 за межами держави померли семеро українців

Ще 162 українці лікуються за кордоном. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ. Найбільше в Італії 112 наших земляків.

Крім того, українці отримують медичну допомогу в Греції, Іспанії, Швеції, Чехії, Німеччині та інших країнах. З початку епідемії COVID-19 за межами держави померли семеро українців, 45 - здолали недугу.