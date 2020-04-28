Китай начнет покорение космического пространства [ Редактировать ]
Космическое управление Поднебесной готовиться начать межзвездные путешествия, начиная с лета.
Об этом сообщает Space News.
По их словам, китайские ученые уже "набросали" обширный список целей для экспедиций, куда включены планеты Марс, Юпитер, Уран, Нептун и даже в межзвездное пространство.
“Технических подробностей о миссии мало. Известно, что масса космического аппарата с топливом и оборудованием составит около пяти тонн”, - отмечается в сообщении.
Известно, что для начала Китай планирует колонизировать Марс. Для этой цели уже разработали марсоход, который будет искать места для потенциальной высадки людей, его энергии хватит на 3 месяца.
Ранее мы сообщали, что на поверхности Красной планеты заметили существо, похожее на китайского дракона. На его месте в древности находилось озеро.
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