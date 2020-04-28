Космическое управление Поднебесной готовиться начать межзвездные путешествия, начиная с лета.

Об этом сообщает Space News.

По их словам, китайские ученые уже "набросали" обширный список целей для экспедиций, куда включены планеты Марс, Юпитер, Уран, Нептун и даже в межзвездное пространство.

“Технических подробностей о миссии мало. Известно, что масса космического аппарата с топливом и оборудованием составит около пяти тонн”, - отмечается в сообщении.

Известно, что для начала Китай планирует колонизировать Марс. Для этой цели уже разработали марсоход, который будет искать места для потенциальной высадки людей, его энергии хватит на 3 месяца.

Ранее мы сообщали, что на поверхности Красной планеты заметили существо, похожее на китайского дракона. На его месте в древности находилось озеро.