Еще одна страна смогла одолеть коронавирус [ Редактировать ]
Новая Зеландия стала второй страной в мире, которая смогла полностью победить коронавирусную инфекцию.
Об этом сообщает BBC.
По их словам, в стране объявили жесточайшие ограничения для граждан, закрыв все границы и начала отслеживать контакты изолированных людей. Именно такие меры помогли Новой Зеландии в борьбе с болезнью.
Отмечается, что экономика страны будет возобновлена, но социальную жизнь пока ограничат.
"Мы открываем экономику, но не открываем общественную жизнь", - отмечается в сообщении.
Известно, что на 27 апреля в стране зафиксированы всего 1469 случаев заболевания коронавирусом, 19 из них закончились летальным исходом.
Ранее мы писали о том, что коронавирус искоренен в Мавритании. Африканская страна приняла меры предосторожности в первые же дни эпидемии.
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