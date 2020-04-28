Новая Зеландия стала второй страной в мире, которая смогла полностью победить коронавирусную инфекцию.

Об этом сообщает BBC.

По их словам, в стране объявили жесточайшие ограничения для граждан, закрыв все границы и начала отслеживать контакты изолированных людей. Именно такие меры помогли Новой Зеландии в борьбе с болезнью.

Отмечается, что экономика страны будет возобновлена, но социальную жизнь пока ограничат.

"Мы открываем экономику, но не открываем общественную жизнь", - отмечается в сообщении.

Известно, что на 27 апреля в стране зафиксированы всего 1469 случаев заболевания коронавирусом, 19 из них закончились летальным исходом.

Ранее мы писали о том, что коронавирус искоренен в Мавритании. Африканская страна приняла меры предосторожности в первые же дни эпидемии.