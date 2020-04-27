Победа над коронавирусом: инфекцию побороли в первой стране [ Редактировать ]
В Мавритании уже празднуют победу над коронавирусом.
Об этом пишет Le Calame.
По информации, по данным Минздрава в стране за весь период зафиксировали всего 17 случаев коронавирусной инфекции.
Отмечается, что власти Мавритании сразу закрыли границы, школы, рестораны и рынки, а также запретили собрание людей и ввели комендантский час.
Известно, что от коронавирусной инфекции в стране погиб только один человек.
Ранее мы писали о том, что китайские медики смогли минимизировать количество больных коронавирусом. В стране насчитывается всего лишь 1011 инфицированных.
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