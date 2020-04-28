На мелководье у берегов Таиланда, у острова Либонг, было замечено стадо из 30 редких морских животных - дюгоней. Об этом пишет vokrugsveta.ua.

"Дюгони - уязвимый вид. В водах Таиланда насчитывается всего 250 особей этого вида", - говорится в сообщении.

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Примечательно, что из-за карантина в связи с пандемией коронавируса в прибрежных районах стало очень спокойно, поэтому животные не боятся заплывать поближе к берегу.

Морские коровы обедали водорослями и иногда всплывали на поверхность, чтобы подышать.

Ранее сообщалось, что в Лондоне на улицах появились дикие олени.

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