К берегам Таиланда приплыло стадо морских коров (видео) [ Редактировать ]
На мелководье у берегов Таиланда, у острова Либонг, было замечено стадо из 30 редких морских животных - дюгоней. Об этом пишет vokrugsveta.ua.
"Дюгони - уязвимый вид. В водах Таиланда насчитывается всего 250 особей этого вида", - говорится в сообщении.
Примечательно, что из-за карантина в связи с пандемией коронавируса в прибрежных районах стало очень спокойно, поэтому животные не боятся заплывать поближе к берегу.
Морские коровы обедали водорослями и иногда всплывали на поверхность, чтобы подышать.
Ранее сообщалось, что в Лондоне на улицах появились дикие олени.
Также мы писали о том, что на юге Филиппин прибрежные воды пляжей заполонили тысячи розовых медуз.
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