В американском городе Чикаго по закрытому океанариуму свободно разгуливают пингвины. Соответствующие видео опубликовали на официальной страничке океанариума в популярной соцсети Instagram.

Пока посетители все равно сидят по домам из-за вспышки коронавируса в мире, пингвины ходят по океанариуму в компании работников заведения.

Пингвин по кличке Веллингтон в компании сотрудников океанариума деловито изучает аквариум с рыбами.

А у Эдварда и Энни, скоро начнется сезон гнездования. А пока пингвины исследуют ротонду океанариума.

Кстати, они не забыли заглянуть и на стойку информации.

While this may be a strange time for us, these days feel normal for animals at Shedd. Our caregivers are constantly providing new experiences for the animals to explore and express their natural behaviors with. Let us know what penguin activities you would like to see! (3/3) pic.twitter.com/ftlow7iPHl