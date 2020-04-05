На пустынных улицах Восточного Лондона появились дикие олени. Воспользовавшись тем, что из-за пандемии коронавируса люди теперь сидят по домам, они спокойно разгуливают по городу.

Об этом пишет издание The Sun.

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Около двух десятков животных, отдыхающих на траве рядом с жилыми домами, увидел 50-летний Дин Зеттер.

"Я думаю, это потому, что в городе стало тише. Жители просто оставили их в покое, и собаки не лаяли и не пугали их… Это было прекрасное начало дня", - говорит мужчина.

Он утверждает, что видел оленей в городе уже дважды: "Они просто лежали там и жевали траву…"

Отмечается, что этих оленей в районе Харольд-Хилл знают – они живут в парке по соседству.

К слову, ранее сообщалось, что в Уэльсе стадо коз заполонило улицы.

Также на юге Филиппин прибрежные воды пляжей заполонили тысячи розовых медуз.