Воспользовались карантином: в Лондоне на улицах появились дикие олени [ Редактировать ]
На пустынных улицах Восточного Лондона появились дикие олени. Воспользовавшись тем, что из-за пандемии коронавируса люди теперь сидят по домам, они спокойно разгуливают по городу.
Об этом пишет издание The Sun.
Около двух десятков животных, отдыхающих на траве рядом с жилыми домами, увидел 50-летний Дин Зеттер.
"Я думаю, это потому, что в городе стало тише. Жители просто оставили их в покое, и собаки не лаяли и не пугали их… Это было прекрасное начало дня", - говорит мужчина.
Он утверждает, что видел оленей в городе уже дважды: "Они просто лежали там и жевали траву…"
Отмечается, что этих оленей в районе Харольд-Хилл знают – они живут в парке по соседству.
К слову, ранее сообщалось, что в Уэльсе стадо коз заполонило улицы.
Также на юге Филиппин прибрежные воды пляжей заполонили тысячи розовых медуз.
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