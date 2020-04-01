В Таиланде за розыгрыши и неуместные шутки про коронавирус будут притягивать к уголовной ответственности.

Об этом сообщает Thai PBS.

По информации, на время карантина и режима чрезвычайной ситуации в стране, нарушителей могут арестовать и отправить в тюрьму сроком до 2 лет.

Кроме того, за шутки существует также штраф, размером в 40 тысяч бат.

Отмечается, что эти правила распространяются на весь период чрезвычайной ситуации.

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