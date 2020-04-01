В тюрьму за шутку: в Таиланде шутников о COVID-19 отправят под суд [ Редактировать ]
В Таиланде за розыгрыши и неуместные шутки про коронавирус будут притягивать к уголовной ответственности.
Об этом сообщает Thai PBS.
По информации, на время карантина и режима чрезвычайной ситуации в стране, нарушителей могут арестовать и отправить в тюрьму сроком до 2 лет.
Кроме того, за шутки существует также штраф, размером в 40 тысяч бат.
Отмечается, что эти правила распространяются на весь период чрезвычайной ситуации.
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