В мае 2020 погода в Украине будет теплой, средняя температура будет составлять 15-18 градусов тепла. Такой прогноз дает "Укргидрометцентр".

Месячное количество осадков, по прогнозу синоптиков, ожидается 34-77 мм, в Карпатах 95-120 мм, что в пределах средних многолетних значений.

В первой половине месяца в Карпатах, на севере, востоке страны и в большинстве центральных областей вероятны заморозки на поверхности почвы, местами и в воздухе.

Устойчивый переход средней суточной температуры через 15 градусов тепла, что является климатическим показателем начала лета, происходит в южной половине страны - в первой половине, на остальной территории - во второй половине мая.

Абсолютный минимум температуры воздуха составляет 0-6 градусов мороза, местами в Сумской области и в горных районах 7-10 градусов мороза, на побережье морей 0-3 градусов тепла; абсолютный максимум - 31-37 градусов тепла, на юге и востоке страны местами до 38-39 градусов, в горных районах 22-30 градусов.

Среднее месячное количество осадков 22-60 мм, в западных, Винницкой областях и горах Крыма 62-81 мм, в Карпатах и на Прикарпатье-85-148 мм.

Смотрите также, как будут отдыхать украинцы в мае.