У каналах Венеції з'явилися медузи та краби [ Редактировать ]
Поки весь світ на ізоляції, природа - відновлюється. У каналах Венеції, наприклад, можна побачити медуз, і крабів. Зануритися в підводний світ спорожнілого міста - пропонуємо далі.
"Вода у каналах Венеції очистилася настільки, що туди повернулися дельфіни". Нещодавно ця обнадійлива новина облетіла всі медіа та виявилася фейком. Це відео насправді зняли на Сардинії - за 900 кілометрів від міста на воді. А "венеційські дельфіни" стали приводом для карантинних жартів. У соцмережах тепер чекають на повернення динозаврів і роблять власні світлини того, як природа буцім-то відновлюється.
Та підводний світ Венеційської лагуни дійсно багатший, ніж здавалося раніше. Італійські зоологи пояснюють - завдяки карантину з'явилася унікальна нагода розширити свої знання про нього.
Андреа Мангоні, зоолог:
Флора і фауна у венеційській лагуні зовсім не змінилася за час карантину. Змінилося те, що ми тепер можемо краще роздивитися мешканців каналів, які увесь час тут жили. Вода дійсно стала прозорішою, видно на 50-60 сантиметрів углиб, а подекуди й на метр.
Брудна вода в каналах - давня проблема. І місцеві жителі, і туристи, зливають туди нечистоти, викидають сміття. Та найбільше шкоди завдає водний транспорт. Туристів щороку приїздить у сто разів більше, ніж місцевого населення. Тож водні магістралі зазвичай ущерть заповнені човнами, які здіймають мул. А від поверхні води до дна в центрі міста усього кілька метрів, тож не дивно, що ані риби, ані інші морські створіння не наважуються оселятися там. Андреа Мангоні каже - за 20 років своєї роботи у Венеції, не бачив такої чистої води.
Андреа Мангоні, зоолог:
Тварини, яких раніше можна було зустріти лише у широких і глибоких каналах, зараз переселилися ближче до центру міста. Адже їх тепер не тривожать гондоли і моторні човни.
Дно вкрили різнобарвні водорості, з моря до міста не бояться запливати медузи і цілі зграї риб, на відео потрапив навіть восьминіг.
Марко Сіговінві, дослідник Інституту океанографії Венеції:
Зменшилася не лише кількість транспорту на каналах, а й забруднення, яке спричиняли човни. А також упав рівень шуму. Раніше гуркіт моторів і гамір натовпу відлякував багатьох морських істот.
Учені не гають часу, намагаються зафільмувати підводні пейзажі, порівнюють їх з кораловими рифами. Та кажуть - краса недовговічна. Щойно завирує життя на поверхні, підводне буяння знов зникне під шаром мулу.
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