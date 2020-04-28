Коронавірусний паспорт, мобільні додатки для відстеження небезпечних контактів, та подорожі лише для вибіркових людей. Міністри внутрішніх справ та туризму Євросоюзу обговорили варіанти, як урятувати літні відпустки, а заодно і економіку ЄС під час пандемії. Олена Абрамович розкаже.

"Залишайтеся вдома і все буде добре" - повторювали чиновники у єврокварталі останні півтора місяця і радили забути про літні відпустки цього року. Проте потім вони підрахували, на скільки вагому частину економіки блоку становить туризм і вирішили спробувати врятувати це літо - принаймні, хоча б для частини громадян ЄС. Наприклад, для тих, хто матиме коронавірусний паспорт.

Гарі Капеллі, міністр туризму головуючої в ЄС Хорватії:

Це буде охоплювати створення спільних протоколів і заходів у сфері здоров'я і безпеки. Пропонувався документ з умовною назвою "COVID-паспорт". У будь-якому разі, це має бути спільний документ, який буде дійсний на території усього Євросоюзу.

Остаточного рішення щодо такого документа поки що немає, проте саме він може стати такою собі візою для подорожей країнами ЄС. Про безвіз українцям поки що, вочевидь, можна забути. Найближчим часом кожна країна сама вирішуватиме - кого і на яких підставах пускати.

Йлва Йоганссон, єврокомісар з питань внутрішніх справ:

Одночасного відкриття кордонів у всіх країнах ЄС не буде. Проте держави робитимуть це узгоджено, тобто щоб обидва боки кордону були відкриті одночасно. Більшість країн вирішують не стільки відкривати кордони ні чи, скільки для кого саме їх відкрити, можливо для певних груп населення тощо.

Наразі Фінляндія, Велика Британія, Німеччина пускають до себе заробітчан - працювати на фермах. Водночас південні країни блоку переймаються туризмом. І в Іспанії уже заявили - у липні-серпні чекають на курортах своїх громадян, а восени - іноземців. Майорка та Канарські острови без туристів не виживуть. Дев'ять південних держав ЄС опублікували заяву з вимогою збільшити дотації для туристичного сектору.

Гарі Капеллі, міністр туризму головуючої в ЄС Хорватії:

Туристична галузь має отримати 20-25% з бюджету макрофінансової допомоги. Він завжди був вагомим в економіці Хорватії, і в такій же ситуації інші країни, такі як Італія, Іспанія, Португалія, Греція. Наприклад, в Італії на туризм припадає 12-13% ВНП і близько 15% всієї робочої сили.

Дотації спрямувати просять передусім для авіакомпаній. Повітряний трафік в ЄС у квітні знизився майже на 90%. Якщо відкрити кордони, через COVID-19 люди все одно літатимуть удвічі менше. І щоб літаки могли злітати напівпорожні, треба компенсувати компаніям збитки. Ще одна пропозиція - створити мобільні додатки, які мають допомогти як під час подорожей, так і після них.

Давор Божинович, Міністр внутрішніх справ головуючої в ЄС Хорватії:

Такі додатки будуть попереджати громадян про збільшений ризик через контакт з особою, у якої можливо був підтверджений COVID, і використовуватимуться у разі скасування карантину.

У Єврокомісії запевнили - використання таких додатків буде добровільним і відповідатиме європейським законам щодо приватності та захисту персональних даних. За два тижні їх мають почати тестувати у Британії, уже дискутують про це і в Франції.