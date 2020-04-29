На Житомирщині спалахнула пожежа у заповіднику [ Редактировать ]
На Житомирщині спалахнула пожежа на території Поліського природного заповідника. Про це повідомили в ДСНС. В Олевському районі спочатку зайнялася трава, згодом полум'я поширилося на ліс. За допомогою авіації рятувальники загасили верхів'я дерев.
Нині намагаються приборкати горіння лісової підстилки та сухої деревини. А от лісову пожежу у Зоні відчуження локалізували. Надзвичайники кажуть, напередодні взяли під контроль два останні осередки займання. Продовжують гасити і тління торфу та пеньків.
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