Пандемія коронавірусу зачепила понад три мільйони жителів Землі [ Редактировать ]
Росія вже випередила Іран за кількістю хворих на COVID-19. Там інфікувалися більш як 93,5 тисяч осіб - на тисячу більше, аніж в Ірані. Останні кілька тижнів у РФ захворювання поширюється надто стрімко. Там померло 867 людей.
Наразі пандемія зачепила вже понад три мільйони людей у світі. Понад 217 тисяч померли. Лише за останню добу заразилися іще 76 з половиною тисяч. З них третина у США.
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