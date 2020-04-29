Лише за останню добу заразилися іще 76 з половиною тисяч

Росія вже випередила Іран за кількістю хворих на COVID-19. Там інфікувалися більш як 93,5 тисяч осіб - на тисячу більше, аніж в Ірані. Останні кілька тижнів у РФ захворювання поширюється надто стрімко. Там померло 867 людей.

Наразі пандемія зачепила вже понад три мільйони людей у світі. Понад 217 тисяч померли. Лише за останню добу заразилися іще 76 з половиною тисяч. З них третина у США.