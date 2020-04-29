Этот психологический тест расскажет секреты вашего подсознания. Ответьте честно, что вы увидели первым на изображении? Ниже прочтите свой результат.

Дерево

Иногда вы можете казаться другим несколько тихим, но это вовсе не из-за застенчивости. На самом деле вы находитесь в гармонии с собой и не ищете чужого одобрения.

Горилла

Вы максималист и перфекционист. Это неплохо, если помнить, что иногда чрезмерная критика может нанести вред как вам, так и окружающим.

Лев

Вы сильная личность, готовы к противостоянию и не любите, когда кто-то стоит на пути.

Рыба

Вы чувствительный, мягкий и заботливый человек. Это прекрасные качества, но не позволяйте людям воспринимать вашу заботу как должное.

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