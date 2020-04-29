Кабинет министров Украины принял решение о выделении 100 миллионов гривен на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких отечественного производителя. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам министра, проект постановления о выделении средств будет доработан.

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"Проект постановления о выделении средств на приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких… предлагается выделить Минздраву 100 млн гривен из фонда борьбы с острой респираторной болезнью. За счет выделенных средств будет возможность закупить ориентировочно 200 современных аппаратов", - заявил Степанов.

Напомним, по состоянию на 29 апреля в Украине зафиксировано 9866 случаев коронавируса. За сутки зафиксировано 456 новых случаев.

Ранее сообщалось, что в Украину из Израиля прибыли аппараты ИВЛ. Также мы писали о том, что Илон Маск создал аппарат ИВЛ из запчастей Tesla.