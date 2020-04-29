Под Борисполем пьяный водитель "скорой" устроил ДТП [ Редактировать ]
В Киевской области под Борисполем водитель "скорой" устроил ДТП. Мужчина за рулем имел признаки опьянения. Об этом сообщает патрульная полиция.
Отмечается, что вскоре после 11:00 бориспольские патрульные получили информацию об аварии возле поворота на Переяслав-Хмельницкий.
На месте инспекторы выяснили, что автомобиль "скорой" Peugeot во время выезда со второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении водителю Volkswagen LT35, который двигался по главной дороге.
В результате этого произошло столкновение. Вследствие ДТП два фельдшера "скорой" получили травмы. Пострадавших госпитализировали в больницу.
Во время общения полицейские обнаружили у водителя автомобиля "скорой" явные признаки алкогольного опьянения. Также он не имел при себе водительского удостоверения. Тест на драгере показал 2,58 промилле алкоголя.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и карета "скорой".
Ранее сообщалось, что на Прикарпатье в ДТП погибла 20-летняя девушка.
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