В Киевской области под Борисполем водитель "скорой" устроил ДТП. Мужчина за рулем имел признаки опьянения. Об этом сообщает патрульная полиция.

Отмечается, что вскоре после 11:00 бориспольские патрульные получили информацию об аварии возле поворота на Переяслав-Хмельницкий.

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На месте инспекторы выяснили, что автомобиль "скорой" Peugeot во время выезда со второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении водителю Volkswagen LT35, который двигался по главной дороге.

В результате этого произошло столкновение. Вследствие ДТП два фельдшера "скорой" получили травмы. Пострадавших госпитализировали в больницу.

Во время общения полицейские обнаружили у водителя автомобиля "скорой" явные признаки алкогольного опьянения. Также он не имел при себе водительского удостоверения. Тест на драгере показал 2,58 промилле алкоголя.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и карета "скорой".

Ранее сообщалось, что на Прикарпатье в ДТП погибла 20-летняя девушка.