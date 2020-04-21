В Ривненской области в ДТП пострадали полицейские/ Фото: rv.npu.gov.ua

Во вторник, 21 апреля, в 00:35 в Ривненской области на автодороге "Городище-Ровно-Староконстантинов" произошло ДТП. Травмировались двое полицейских. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Ривненской области.

"Недалеко от города Дубровица 25-летний водитель автомобиля BMW X5, житель села Крупово Дубровицкого района, не выбрал безопасную скорость движения, не придерживался безопасной дистанции и допустил столкновение с попутным служебным автомобилем Skoda Octavia под управлением 32 -летнего инспектора сектора реагирования патрульной полиции Дубровицкого ОП", - говорится в сообщении.

От удара служебный автомобиль слетел в кювет, а внедорожник перевернулся. В салоне служебного автомобиля также находился 36-летний работник полиции.

Водителя автомобиля BMW X5 с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга госпитализировали в реанимацию. Двух полицейских с ушибами позвоночника и сотрясением головного мозга госпитализировали в хирургическое отделение.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Признаков опьянения у полицейских не обнаружено. У водителя внедорожника отобраны образцы крови.

Ранее сообщалось, что на Прикарпатье в ДТП погибла 20-летняя девушка.