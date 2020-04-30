Коронавирус "атаковал" более трех миллионов человек [ Редактировать ]
Число зараженных коронавирусом в мире выросло до 3 018 952 человек, из них почти половина зафиксирована в Европе - 1 406 899 подтвержденых случаев. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения.
При этом за последние сутки было зафиксировано более 66 тысяч случаев инфицирования.
Всего в результате заболевания в мире скончались почти 208 тысяч человек.
Напомним, по состоянию на 29 апреля в Украине зафиксировано 9866 случаев коронавируса. За сутки зафиксировано 456 новых случаев. Ранее мы писали о том, что пик заболеваемости коронавирусом в Украине может не состояться.
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