Коронавирус в Украине: за сутки сделали рекордное количество тестов [ Редактировать ]
В четверг, 30 апреля, во время брифинга министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что течение минувших суток в Украине провели рекордное количество ПЦР-тестов на коронавирус - 7 315.
"За последние сутки совершено рекордное количество исследований методом ПЦР - 7 315. Наша цель - делать как можно больше тестов для того, чтобы контролировать и побороть коронавирусную болезнь", - отметил он.
Он также рассказал, что наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зафиксировано в Черновицкой области.
В разрезе регионов за последние сутки, наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - 60, Черновицкой области - 82, Тернопольской - 71 и Ровенской областях - 49.
Напомним, по состоянию на 30 апреля в Украине зафиксировали 10 406 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Ранее "Подробности" писали о свойствах вируса и его слабых местах, тестировании на антитела, препаратах для его лечения, разработку вакцин.
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