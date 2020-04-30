В четверг, 30 апреля, во время брифинга министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что течение минувших суток в Украине провели рекордное количество ПЦР-тестов на коронавирус - 7 315.

"За последние сутки совершено рекордное количество исследований методом ПЦР - 7 315. Наша цель - делать как можно больше тестов для того, чтобы контролировать и побороть коронавирусную болезнь", - отметил он.

Он также рассказал, что наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зафиксировано в Черновицкой области.

В разрезе регионов за последние сутки, наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - 60, Черновицкой области - 82, Тернопольской - 71 и Ровенской областях - 49.

Напомним, по состоянию на 30 апреля в Украине зафиксировали 10 406 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

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