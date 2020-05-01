Співголова "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко прокоментував стан енергетичної галузі України та вихід із карантину [ Редактировать ]
Стан енергетичної галузі прокоментували сьогодні і в опозиції. Ось що сказав Юрій Бойко.
Юрій Бойко, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":
Енергетична криза: які рішення потрібні?
Энергетическая безопасность это ключевое для нас сегодня, а что касается кризиса неплатежей, который накрыл страну, то очень много причин. Сейчас самое главное пересмотреть топливные балансы энергетические таким образом, чтобы не было перекоса в сторону какого-то из производителей и остановки какой-то станции, что потом будет невосполнимо.
Это профессиональная работа требует серьезного подхода, я о с оптимизмом смотрю, определенно, на действия новоназначенного министра энергетики, надеюсь, что она справится, в любом случае мы должны ей помочь.
Вакансії в уряді: коли призначать керівників?
Я думаю, что идут торги между группировками, и исполнения обязанностей. Это такой некий переходной момент для того чтобы пробалансировать, проскочить между этими группировками, потому что очень много интересов в энергетике особенно. Потому что то, что сегодня назначен исполняющий обязанности министра, это компромиссный вариант, но я считаю, что нужно было назначать потому что энергетика не может быть без руководства.
Карантин: як з нього виходити?
Я считаю, что первоочередная задача это начать выплачивать деньги, начать давать людям, которые потеряли работу, начать давать кредиты предприятиям, которые остановились.
То есть прекратить эту болтовню и расписание разных планов, презентаций, а начинать выплачивать так, как это делают другие страны. И вот безобразие, когда на безработных выделили 7 млрд грн на всех, а их больше двух млн людей потеряли работу, а на внешних кредиторов спекулянтов выделили 144 млрд, это вообще, такого нет нигде.
В 20 раз больше дают внешним долгам, чем своим людям, которым есть нечего. Мы естественно боремся против этого, мы никогда не поддержим такое решение. Почему собственно мы не голосовали за него, и будем всегда отстаивать, чтобы мы платили своим, открывали свои предприятия и помогали своим людям.
9 травня: чи буде офіційне свято?
Это великая победа, 75-летняя годовщина, это грандиозный праздник. Да, в условиях карантина он будет иметь свои особенности, но мы сделаем все, чтобы те ветераны, которые еще остались живы, и люди, которые это празднуют - почувствовали этот праздник, почувствовали величие Победы. И естественно мы будем требовать, чтобы это постановление было проголосовано в парламенте.
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