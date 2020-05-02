Власти Индии в законном порядке ввели обязательную установку приложения для смартфона, через которое будет отслеживаться местонахождение людей на самоизоляции.

Об этом пишет Reuters.

По информации, Индия запустила приложение Aarogya Setu, которое использует GPS-систему слежения, созданную для граждан, у которых подтвердили коронавирусную инфекцию и тех, кто больше всего подвержен опасной болезни.

"Использование Aarogya Setu должно стать обязательным для всех сотрудников, как частных, так и государственных. Это будет обязанность руководителей компаний и организаций обеспечить 100% охват этим приложением среди сотрудников", - отмечается в сообщении.

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