В Индии начали тотальное отслеживание передвижения граждан [ Редактировать ]
Власти Индии в законном порядке ввели обязательную установку приложения для смартфона, через которое будет отслеживаться местонахождение людей на самоизоляции.
Об этом пишет Reuters.
По информации, Индия запустила приложение Aarogya Setu, которое использует GPS-систему слежения, созданную для граждан, у которых подтвердили коронавирусную инфекцию и тех, кто больше всего подвержен опасной болезни.
"Использование Aarogya Setu должно стать обязательным для всех сотрудников, как частных, так и государственных. Это будет обязанность руководителей компаний и организаций обеспечить 100% охват этим приложением среди сотрудников", - отмечается в сообщении.
Читайте еще, в Индии родители дали новорожденным детям имена в честь коронавирусной инфекции. Мальчика назвали Ковид, а девочку - Корона.
по теме
Италия приблизилась к победе над коронавирусом
В стране зафиксировали рекордное количество выздоровевших за сутки
Коронавирус "заразил" более 3 миллионов человек
От инфекции погибли уже более 200 тысяч человек
Молодой папа наблюдал за родами жены через Zoom
Конференцию устроили врачи, чтобы мужчина мог виртуально поучаствовать в процессе рождения
Борьба с коронавирусом: в Испании падает смертность от инфекции
В стране зарегистрировано самое низкое количество смертей с 21 марта