Сьогодні шоста річниця трагічних подій в Одесі. Масова загибель людей у травні 2014 досі викликає резонанс як в Україні, так і у всьому світі. Тоді, під час сутичок, загинули 48 людей. Як у місті згадували жертв "другого травня"- дивіться у наступному матеріалі.

Зранку люди несуть квіти до Куликового поля в Одесі, де другого травня чотирнадцятого року загинула найбільша кількість людей. Через карантин на площу поліція пускає по двоє осіб. Біля входу вишиковується черга. Одесити не розуміють: чому обмеження настільки суворі?

Віталій Орлов, житель Одеси:

Сколько стоит полицейских, они что: более обеззараженные, чем обычные граждане? То есть это просто унижение, оскорбление, прикрытое боязнью, чтобы люди не заразились.

Вшанувати пам'ять загиблих до Будинку профспілок прийшли й опозиційні політики.

Юрій Бойко, співголова парії "Опозиційна платформа - За життя":

Еще раз хочу заверить всех одесситов, всех людей, которые нас слышат, что мы не дадим забыть эту трагедию, замолчать ее и мы добьемся справедливости, чтобы виновные в том, что погибли здесь столько людей, были наказаны, предстали перед судом. Прошлая власть блокировала расследование, чтоб не выйти на сами себя - на представителей той власти, которая могла быть причастна к этой трагедии. Сегодняшняя власть, мы видим, что она тоже не проявляет должной активности, и считаем, что это неправильно, мы добьемся, чтобы было расследование справедливое, чтобы все виновные в этой трагедии понесли наказание.

Опозиціонери наголошують: досі ніхто не відповів перед законом за жодну з сорока восьми смертей, що сталися тут шість років тому.

Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Есть проблема: уже несколько лет вообще ничего не происходит. Шесть лет никто не наказан, нет никакого расследования - хотя все есть на видео и есть масса материалов, которые можно было бы реализовать. Я уверен, что в правоохранительных органах все-все знают и просто для этого нужна политическая воля. В нормальной европейской стране высшая ценность - это человеческая жизнь, и для того, чтобы расследовать массовую гибель людей, мы сделаем все от нас зависящее, призываем к этому нынешнюю власть и будем всячески этому способствовать.

Ці слова підтверджують й одесити. Мовляв, відчувають скорботу та розчарування. Адже влада не дозволяє навіть пам'ятний знак встановити на місці трагедії.

Тетяна Кіценко, жителька Одеси:

Нет - это никогда не забудется. Если бы хотя бы были расследования какие-то адекватные, чтоб разрешили тут поставить какой-то обелиск, какой-то памятник, чтоб могли приходить люди сюда: вы представляете, сколько родителей, сколько детей, сколько родственников потерялось тут, это очень тяжело!

Вшанувати пам'ять загиблих одесити змогли лише до третьої годин по обіді. Потім поліцейські взагалі закрили Куликове поле для відвідувань. Офіційна причина через необхідність санітарної обробки території.