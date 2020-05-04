Спецслужбы США выяснили, почему Китай скрывал данные о COVID-19 [ Редактировать ]
Китайские власти скрывали данные о числе заболевших новым коронавирусом COVID-19, чтобы успеть создать запас лекарств. Об этом говорится в докладе Министерства внутренней безопасности США, передает Associated Press.
Официальный Пекин весь январь 2020 года не предоставлял Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) реальные данные о заразности COVID-19, говорится в документе. Вместе с тем Китай резко нарастил импорт лекарств и медицинской продукции, а также снизил экспорт этих категорий товаров.
Напомним, что Китай сообщил ВОЗ о вспышке болезни 31 декабря. Пекин публично идентифицировал возбудителя как "новый коронавирус" только 8 января.
Ранее власти Китая заявили, что коронавирус имеет естественное происхождение. С ними соглашались и во Всемирной организации здравоохранения. По мнению ученых, коронавирус COVID-19 передался человеку от летучих мышей, а не был намеренно создан в лаборатории.
Офис директора Национальной разведки США также уверен в естественном происхождении коронавируса. Американские спецслужбы подозревают, что вирус "сбежал" из Института вирусологии в Ухани. Американский телеканал Fox News утверждал, что "нулевым пациентом" стал сотрудник института вирусологии Ухани.
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Вместе с тем, спецслужбы все еще изучают предположение идею, выдвинутую президентом США Дональдом Трампом и его помощниками, что пандемия могла начаться в результате несчастного случая в китайской лаборатории - после "побега" коронавируса.
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