Китайские власти скрывали данные о числе заболевших новым коронавирусом COVID-19, чтобы успеть создать запас лекарств. Об этом говорится в докладе Министерства внутренней безопасности США, передает Associated Press.

Официальный Пекин весь январь 2020 года не предоставлял Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) реальные данные о заразности COVID-19, говорится в документе. Вместе с тем Китай резко нарастил импорт лекарств и медицинской продукции, а также снизил экспорт этих категорий товаров.

Напомним, что ​Китай сообщил ВОЗ о вспышке болезни 31 декабря. Пекин публично идентифицировал возбудителя как "новый коронавирус" только 8 января.

Ранее власти Китая заявили, что коронавирус имеет естественное происхождение. С ними соглашались и во Всемирной организации здравоохранения. По мнению ученых, коронавирус COVID-19 передался человеку от летучих мышей, а не был намеренно создан в лаборатории.

Офис директора Национальной разведки США также уверен в естественном происхождении коронавируса. Американские спецслужбы подозревают, что вирус "сбежал" из Института вирусологии в Ухани. Американский телеканал Fox News утверждал, что "нулевым пациентом" стал сотрудник института вирусологии Ухани.