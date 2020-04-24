Специалисты из Геологической службы США и космического агентства NASA создали первую интерактивную геологическую карту Луны. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Вся поверхность Луны была отражена на карте впервые", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что Луна также была классифицирована астрогеологами USGS, учеными из NASA и специалистами Лунного планетарного института.

Интерактивная карта доступна в сети. Она призвана помочь будущим миссиям на Луну и исследованиям.

Масштаб карты составляет 1: 5000 000. Она была создана с помощью информации из спутниковых миссий.

Ранее сообщалось, что астронавты NASA рассказали о планах заселения Луны.

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