В NASA создали первую интерактивную карту Луны [ Редактировать ]
Специалисты из Геологической службы США и космического агентства NASA создали первую интерактивную геологическую карту Луны. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"Вся поверхность Луны была отражена на карте впервые", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Луна также была классифицирована астрогеологами USGS, учеными из NASA и специалистами Лунного планетарного института.
Интерактивная карта доступна в сети. Она призвана помочь будущим миссиям на Луну и исследованиям.
Масштаб карты составляет 1: 5000 000. Она была создана с помощью информации из спутниковых миссий.
Ранее сообщалось, что астронавты NASA рассказали о планах заселения Луны.
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