Исследователи из Национального аэрокосмического агентства США разработали аппараты искусственной вентиляции легких для тяжелобольных COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба NASA.

По их словам, устройства будут требовать меньше деталей для их создания, а также их техническое обслуживание будет дешевле и проще обходиться.

"У пациентов с COVID-19 легкие достаточно слабые, поэтому этот вентилятор высокого давления. Как только мы закончили работу над устройством, то дали его испытать врачам из центра Маунт Синай, которые сейчас на передовой. Тестирование успешно завершились, и мы ждем утверждения аппарата", - отмечается в сообщении.

Известно, что новопреставленные аппараты ИВЛ будут служить всего лишь 3-4 месяца и только для спасения тяжелобольных пациентов на период кризиса. Модель назвали VITAL.

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