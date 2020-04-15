Сотрудникам Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) приходится заниматься управлением марсохода Curiosity на дому из-за пандемии коронавируса COVID-19. Об этом сообщают на сайте NASA.

Первый сеанс "удаленного" управления марсоходом не из центра управления NASA состоялся 20 марта. Спустя два дня, как и было запланировано, команды с Земли дошли до Curiosity, и он пробурил трещину сквозь скалистую породу в месте под названием "Эдинбург".

Команде по управлению марсоходом в Южной Калифорнии пришлось на несколько недель уйти на удаленную работу. Домой им привезли стационарное оборудование из офиса: мониторы, гарнитуру, 3D-очки и другую технику. Планировщики движения полагаются на трехмерные изображения с Марса и обычно изучают их через специальные очки, которые помогают раскрыть контуры пейзажа. Так решают куда вести Curiosity и как далеко могут вытянуть роботизированную руку.

Также американцам приходится поддерживать связь с учеными по всему миру, чтобы понимать, куда направлять марсоход.

В конце марта руководство NASA объявило о приостановке работы двух своих центров из-за пандемии COVID-19. В одном из них велась разработка и сборка сверхтяжелой ракеты-носителя для пилотируемых запусков Space Launch System.