Попугая научили играть в мини-боулинг. Соответствующее забавное видео пользователи выложили в соцсети, пишет golos.ua.

"Эти миниатюрные птички способны заучивать довольно сложные действия и выполнять их по команде ничуть не хуже привычных нам хвостатых. Попугай-неразлучник на видео - прекрасный тому пример: и в боулинг умеет играть, и медицинские осмотры проходить, и деньги копить", - говорится в сообщении.

Способности попугая пришлись по душе пользователям сети.

"Он выбил страйк с первой попытки, а у меня в жизни не получилось выбить ни одного!", "Мне 41, а я до сих пор не могу реагировать на прививки у врача так же спокойно…", "За здоровьем следит, деньги копит, еще и моногамный неразлучник… Был бы выше ростом - вышел бы идеальный парень", - пишут они в комментариях.

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