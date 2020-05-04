Обезьяна на мотоцикле едва не похитила ребенка [ Редактировать ]
В Индонезии обезьяна попыталась похитить ребенка. Соответствующее видео публикует издание 9news.
К месту похищения животное примчалось на мини-мотоцикле.
Австралийские журналисты предположили, что к похищению ребенка с использованием обезьяны причастны люди: похоже, что животное находилось на очень длинной веревке-"поводке".
Потенциальное преступление не было доведено до конца: обезьяну испугали местные жители, от криков которых оно бросило ребенка и убежало.
Ранее мы писали о том, что в нью-йоркском зоопарке тигрица заразилась коронвирусом. Кроме нее инфицированы еще 6 животных.
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