В Индонезии обезьяна попыталась похитить ребенка. Соответствующее видео публикует издание 9news.

К месту похищения животное примчалось на мини-мотоцикле.

Австралийские журналисты предположили, что к похищению ребенка с использованием обезьяны причастны люди: похоже, что животное находилось на очень длинной веревке-"поводке".

Потенциальное преступление не было доведено до конца: обезьяну испугали местные жители, от криков которых оно бросило ребенка и убежало.

Ранее мы писали о том, что в нью-йоркском зоопарке тигрица заразилась коронвирусом. Кроме нее инфицированы еще 6 животных.