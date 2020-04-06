В нью-йоркском зоопарке у тигрицы обнаружили коронавирусную инфекцию.

Об этом сообщает Reuters.

По информации, животное подхватило болезнь от работника зоопарка, у которого протекание COVID-19 было бессимптомным.

“У тигрицы, ее сестры Азул, двух амурских тигров и трех африканских львов начался сухой кашель, и, как ожидается, они выздоровеют”,- отмечается в сообщении.

Известно, что кроме тигрицы Нади коронавирусом имели риск заразиться также шесть других животных.

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