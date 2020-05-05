На Житомирщині та в Чорнобильській зоні загасили всі пожежі - ДСНС [ Редактировать ]
На Житомирщині та в Чорнобильській зоні ліквідували всі пожежі, - про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій. Зокрема, загасили тління на Київщині у лісових масивах Зони відчуження, а на Житомирщині - на території Лугинського та Олевського районів.
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