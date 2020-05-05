Астрономы впервые зафиксировали в галактике Млечный Путь всплеск радиоволн, сопровождавшийся вспышкой рентгеновского излучения. Об этом порталу Science Alert сообщил астроном Шриниваса Кулкарни из Калифорнийского технологического института, передает cikavosti.com.

"Это явление произошло 28 апреля 2020. Ученые сфотографировали его с помощью канадского радиотелескопа проекту CHIME (Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment)", - говорится в сообщении.

Читайте также В Антарктиде зафиксировали климатическую катастрофу (видео)

Исследователи предполагают, что источником радиосплеска стал магнетар SGR 1935 + 2154. Магнетары относят к нейтронным звездам, однако они отличаются от них силой магнитного поля, которое порой превосходит их по этому параметру в тысячу раз.

Отмечается, что зафиксированный сигнал может ответить на вопрос об источнике происхождения одиночных быстрых радиовспышек (fast radio burst, FRB).

Это очень сильный радиосигнал из глубокого космоса - от галактик, которые могут располагаться от нашей на расстоянии в миллионы световых лет. При подобных всплесках может выделяться энергия, которая в 500 млн раз превышает солнечную. В то же время такие вспышки длятся менее миллисекунды и, как правило, больше не повторяются, из-за чего ученым сложно предсказать их появление, отследить и детально изучить.

Ранее сообщалось, что астрономы зафиксировали самый мощный взрыв во Вселенной.

Также мы писали о том, что найдена планета, на которой год длится 18 часов. Она находится на расстоянии тысячи световых лет от Земли.