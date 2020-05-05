В Антарктиде зафиксировали климатическую катастрофу (видео) [ Редактировать ]
Космическое агентство NASA показало масштаб глобальной климатической катастрофы, связанной с таянием ледников в Антарктиде. Соответствующий видеоролик, появился на странице NASA в YouTube.
Видео стало итогом 16-летнего исследования, проводившегося с применением орбитальных лазеров.
Ученые NASA проанализировали большие данные, накопленные спутниками IceSat и IceSat-2 за годы работы. Сателлиты серии IceSat оборудованы лазерными высотомерами, которые сканируют Землю особыми короткими импульсами и составляют карты высот. Приборы особенно полезны для мониторинга состояния антарктического льда.
"Самое масштабное разрушение льдов наблюдается в западной части Антарктиды - потеря льда в этом регионе уже привела к росту уровня Мирового океана на 14 миллиметров. Это очень ощутимый показатель, как для 16 лет наблюдений", - рассказывают в NASA.
Анализ состояния ледников указывает на то, что в Антарктиде прямо сейчас наблюдается настоящая климатическая катастрофа, способная повлиять на облик всей планеты. Подобные процессы фиксируются в Гренландии и Арктике, что в еще большей степени осложняет ситуацию с таянием ледников и ростом уровня океана.
Ранее сообщалось, что зонд NASA приблизился к астероиду Бенну на расстояние 75 метров.
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