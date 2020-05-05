Власти США дополнительно выделят Украине 5,4 млн долларов на борьбу с COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба американского посольства в Украине.

По их словам, общая сумма гумпомощи составляет 14,5 миллиона долларов, из которых 12,1 миллионов на медоборудование и препараты.

"США расширили помощь Украине в борьбе с Covid-19. В частности, 12,1 млн долларов в виде медицинской помощи и гуманитарной помощи через Агентство США по международному развитию (USAID) (по программе International Disaster Assistance)", - отмечается в сообщении.

Кроме того, США выделили 2,4 миллиона долларов на поддержку самых социально незащищенных слоев населения.

Напомним, ранее США отправили в Украину транш на 9 миллионов долларов для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.