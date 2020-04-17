Соединенные Штаты увеличили размер помощи Украине для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 до 9,1 миллиона долларов США. Об этом сообщает посольство Украины в США.

Средства будут выделяться украинским властям через Агентство США по международному развитию (USAID).

Американская помощь будет направлена ​​на закупку и подготовку лабораторных систем, выявление заболевания и оказание технической поддержки в вопросах реагирования и информирования о рисках распространения COVID-19. Кроме того, деньги будут расходоваться на мероприятия по профилактике и лечению больных COVID-19.

Часть средств направят на обеспечение водоснабжения, санитарии и гигиены для наиболее уязвимых слоев населения Донецкой и Луганской областей.