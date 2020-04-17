США выделяют на борьбу с коронавирусом в Украине 9,1 млн долларов [ Редактировать ]
Соединенные Штаты увеличили размер помощи Украине для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 до 9,1 миллиона долларов США. Об этом сообщает посольство Украины в США.
Средства будут выделяться украинским властям через Агентство США по международному развитию (USAID).
Американская помощь будет направлена на закупку и подготовку лабораторных систем, выявление заболевания и оказание технической поддержки в вопросах реагирования и информирования о рисках распространения COVID-19. Кроме того, деньги будут расходоваться на мероприятия по профилактике и лечению больных COVID-19.
Часть средств направят на обеспечение водоснабжения, санитарии и гигиены для наиболее уязвимых слоев населения Донецкой и Луганской областей.
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