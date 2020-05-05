В морском порту "Южный" в Одесской области правоохранители перехватили рекордную в этом году партию кокаина. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Наркотик контрабандисты спрятали в технических полостях контейнера с бананами, который прибыл из Эквадора. Кокаин был расфасован в 45 брикетах. Каждый брикет был обернут в свинцовую упаковку, чтобы уменьшить риск обнаружения с помощью сканеров или служебных собак. Общий вес кокаина составил 53,4 кг. Его ориентировочная стоимость на черном рынке - более 200 млн гривен.

Пограничники обращают внимание на то, что каждый пакет кокаина был оформлен изображением миньона.

"Стоит отметить, что это не первое задержание тяжелых наркотиков в пакетах с вымышленными персонажами в "Южном". В марте в этом порту обнаружили более 30 килограммов кокаина в контейнере, который прибыл из Чили. Этот товар маркировали изображением богатого дяди - персонажа игры "Монополия" - сообщает Госпогранслужба.

Напомним, что недавно в Киеве был задержан профессор химии одного из столичных ВУЗов, который устроил лабораторию по изготовлению амфетамина.