Вместе с эквадорскими бананами в Одессу прибыла рекордная партия кокаина [ Редактировать ]
В морском порту "Южный" в Одесской области правоохранители перехватили рекордную в этом году партию кокаина. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.
Наркотик контрабандисты спрятали в технических полостях контейнера с бананами, который прибыл из Эквадора. Кокаин был расфасован в 45 брикетах. Каждый брикет был обернут в свинцовую упаковку, чтобы уменьшить риск обнаружения с помощью сканеров или служебных собак. Общий вес кокаина составил 53,4 кг. Его ориентировочная стоимость на черном рынке - более 200 млн гривен.
Пограничники обращают внимание на то, что каждый пакет кокаина был оформлен изображением миньона.
"Стоит отметить, что это не первое задержание тяжелых наркотиков в пакетах с вымышленными персонажами в "Южном". В марте в этом порту обнаружили более 30 килограммов кокаина в контейнере, который прибыл из Чили. Этот товар маркировали изображением богатого дяди - персонажа игры "Монополия" - сообщает Госпогранслужба.
Напомним, что недавно в Киеве был задержан профессор химии одного из столичных ВУЗов, который устроил лабораторию по изготовлению амфетамина.
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